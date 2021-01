Coppa Italia: Napoli in campo il 3 febbraio

Quattro squadre per una Coppa. Inter, Juventus, Napoli e Atalanta sono le quattro formazioni semifinaliste per l'edizione 2021-2021 della Coppa Italia, che avrà l'atto conclusivo nella finale a gara secca in calendario il 19 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Le due semifinali – che vedranno protagoniste Inter e Juventus da una parte del tabellone e Napoli e Atalanta dall'altra – si giocheranno in gare di andata e ritorno (eventuali tempi supplementari e rigori in caso di parità). Il 2 febbraio si giocherà Inter-Juve (ritorno il 9 febbraio, prima semifinale d'andata, il giorno dopo toccherà invece al Napoli sfidare l'Atalanta (ritorno il 10 febbraio).



Coppa Italia, il calendario delle semifinali



Andata

Inter-Juventus, martedì 2 febbraio, ore 20.45

Napoli-Atalanta, mercoledì 3 febbraio, ore 20.45



Ritorno

Juventus-Inter, martedì 9 febbraio, ore 20.45

Atalanta-Napoli, mercoledì 10 febbraio, ore 20. 45