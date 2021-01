Napoli-Spezia: le probabili formazioni



Cronaca 28 Gennaio 2021 Fonte: Sky



Gattuso è probabile che passi dal 4-2-3-1 a un 4-3-3





Cronaca28 Gennaio 2021SkyGattuso è probabile che passi dal 4-2-3-1 a un 4-3-3

Napoli e Spezia chiudono il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia sfidandosi allo Stadio Diego Armando Maradona: calcio d'inizio fissato alle ore 21, direzione di gara affidata a Fourneau. Chi passa il turno raggiungerà in semifinale Inter, Atalanta e Juve.



Domenica, in campionato, lo Spezia ospiterà al Picco l'Udinese mentre il Napoli riceverà il Parma.



I sondaggi del presidente De Laurentiis non volevano mettere in dubbio Rino Gattuso, in cui la società ha riposto la piena fiducia. Confermata ufficialmente. Il raggiungimento della semifinale di Coppa Italia diventa un'occasione da non perdere, ma le difficoltà non mancano: Osimhen è appena rientrato e non ha ancora il ritmo partita, Mertens non è al meglio e Petagna è out. Insomma, Gattuso dovrà inventarsi qualcosa ed è probabile che passi dal 4-2-3-1 a un 4-3-3 che gli consentirebbe di schierare un attacco di tutto rispetto: Lozano al centro, con ai lati Politano e Insigne. A centrocampo dovremmo vedere Elmas con Demme e Zielinski. Lobotka pronto ad essere impiegato a gara in corso.



NAPOLI (4-3-3) Probabile formazione: Meret; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne. All. Gattuso



Soddisfatto e orgoglioso di aver raggiunto i quarti di finale, Vincenzo Italiano ha parlato nella conferenza della vigilia sottolineando la forza del Napoli ma ricordando che in campionato lo Spezia è riuscito a battere la squadra di Gattuso. I liguri dovranno fare a meno di Nzola, Ferrer, Mattiello e Piccoli, quest'ultimo infortunatosi in occasione della sfida con la Roma. Restano a casa anche Saponara e Pobega. Turno di riposo per Provedel, non convocato.



SPEZIA (4-3-3) Probabile formazione: Krapikas; Vignali, Ismajli, Erlic, Ramos; Deiola, Ricci, Acampora; Verde, Galabinov, Agudelo. All. Italiano