UFFICIALE: Malcuit alla Fiorentina

Mercato 28 Gennaio 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Per il terziono, dopo due anni complicati a Napoli, inizia una nuova avventura in viola





Kevin Malcuit è ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina. Ad annunciarlo sono state le due squadre coinvolte nell'operazione: Fiorentina appunto, e Napoli, club che lo ha acquistato nel 2018 dal Lilla portandolo in Italia. Il terzino ha già svolto le visite mediche nella giornata di mercoledì, rilasciando anche le sue prime parole da nuovo calciatore viola: "Sono contento di essere qui alla Fiorentina. Mi piace poter giocare ancora con Callejon con cui ho giocato al Napoli. Conoscevo anche Eysseric e Kouamé. Un abbraccio a tutti e forza viola".



"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, dall' S.S.C. Napoli, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Malcuit. Malcuit, nato a Chatenay-Malabry, il 31 luglio 1991, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella del Club partenopeo, anche le maglie di Monaco, Saint-Etienne e Lilla", si legge nella nota ufficiale diramata del club viola. Per Malcuit, dopo due anni complicati a Napoli, inizia una nuova avventura: quella alla Fiorentina.







