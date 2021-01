UFFICIALE: Llorente all'Udinese

La terza squadra italiana di Fernando Llorente, dopo Juventus e Napoli, sarà l'Udinese: il centravanti spagnolo è ufficialmente un nuovo acquisto dei friulani. Ecco il comunicato: "Con grandissima soddisfazione che Udinese Calcio annuncia l'acquisto di Fernando Llorente. L'attaccante spagnolo, prelevato dal Napoli, ha siglato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2022. Calciatore dal curriculum di altissimo livello e dal palmares formidabile (campione del mondo 2010 e campione d'Europa 2012 con la Spagna, una Europa League, 2 scudetti, 2 coppe Italia, 1 Supercoppa italiana), arriva a rinforzare la formazione bianconera con il suo contributo di talento, carisma ed esperienza internazionale. Llorente nasce a Pamplona il 26 febbraio 1985. Si forma calcisticamente nel vivaio dell'Athletic Bilbao con cui debutta in Liga nel gennaio del 2005 e, tre giorni dopo, realizza subito una tripletta in Copa del Rey. Nell'annata 2004/2005 segna subito 3 gol in campionato e diventa una colonna della squadra in cui continuerà a militare fino al 2013 diventando una bandiera del club. Nell'arco di questa esperienza mette a segno ben 118 gol in 333 presente totali tra Liga, Copa del Rey ed Europa League".