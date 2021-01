Voci dal Forum: Passione a pezzi



Cronaca 24 Gennaio 2021 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Si spegne qualsiasi sogno e si spalanca, inesorabile, la realtà, fatta di assenza di furore agonistico, inutili e dannosi piagnistei, di idee di gioco latitanti





Cronaca24 Gennaio 2021Forum SoloNapoli - DarioSi spegne qualsiasi sogno e si spalanca, inesorabile, la realtà, fatta di assenza di furore agonistico, inutili e dannosi piagnistei, di idee di gioco latitanti

Bene, anzi male, con questa sconfitta di Verona, l'ennesima, almeno per quanto mi riguarda, finisce qua il campionato del Napoli. Si spegne qualsiasi sogno e si spalanca, inesorabile, la realtà, fatta di assenza di furore agonistico, inutili e dannosi piagnistei, di idee di gioco latitanti e di un manipolo di uomini buoni a fare una sola cosa: ammutinarsi e, in ciò, non hanno eguali nel mondo. Occorrerebbe un repulisti generale, ma a che servirebbe? La passione è caduta a pezzi, rassegnata a un futuro mediocre, quindi accada quel che accada, ma il tutto, mi si creda, mi scivolerà addosso senza far rumore, senza lasciare traccia. È arrivato il momento di dire basta. Non l'avrei mai creduto, ma è arrivato. Che De Lauretiis si goda il suo Napoli e i suoi bilanci sempre in ordine. Io sono stanco e ho il sospetto che, come me, ce ne siano tanti.

Si dirà che l'obiettivo del Napoli non era lo scudetto, ma un posto champions. Va bene, ammettiamo che sia pure così, c'è qualcuno che sarebbe disposto a scommettere per un posto champions? Io certamente no, neanche un centesimo. I primi tre posti sono già assegnati, Juve, Milan e Inter, e il quarto è un affare fra Lazio, Atalanta e Roma.

Annualizzo brevemente la sconfitta odierna. Gattuso, cocciuto com'è, ripropone il centrocampo a due. In quella zona il Napoli è sistematicamente in inferiorità numerica. I due, Demme e Bakayoko, il solo calciatore africano lento, vengono sempre presi in mezzo e saltati agevolmente. La difesa chiaramente ne soffre e ne paga le conseguenze. Insigne tenta di dare una mano, ma fa più danni che altro. Rincorre sempre gli avversari, ma senza contrastarli, quindi corre a vuoto. In avanti, dispiace dirlo, Zielinski si conferma il mezzo giocatore che è, mentre Petagna è ammirevole per la buona volontà, ma solo per quello. Lozano, poverino, è uno spreco. Prima colpa: mancanza di duttilità tattica. Procediamo. I contrasti nove volte su dieci si perdono. Seconda colpa: mancanza di furore agonistico. Procediamo ancora. I cambi effettuati quando si è in svantaggio, sono ridicoli, insensati, frutto di confusione e disperazione. Terza colpa: assoluta mancanza di lucidità. E qui mi fermo, non perché non ve ne siano altre, ma solo perché, mosso a compassione, non voglio affondare il coltello nella piaga.

Gattuso? Non me ne importa niente. Faccia De Lautentiis quello che vuole. La passione, ripeto, è caduta a pezzi e sarà un'impresa risollevarla.

Per la cronaca, al Bentegodi di Verona, Verona - Napoli 3 - 1. Migliore in campo per il Napoli: Meret. È tutto.