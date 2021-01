Verona-Napoli: le probabili formazioni

Cronaca 23 Gennaio 2021 Fonte: TuttoNapoli



Rrahmani, in ballottaggio con Maksimovic, per far coppia con Koulibaly e dare riposo a Manolas





Cronaca23 Gennaio 2021TuttoNapoliRrahmani, in ballottaggio con Maksimovic, per far coppia con Koulibaly e dare riposo a Manolas Dopo la sconfitta in Supercoppa, il Napoli torna in campo a Verona con l'obiettivo di trasformare la delusione in voglia di riscatto. Gli azzurri hanno l'opportunità di dare continuità alle vittorie in campionato con Udinese e Fiorentina per consolidare il terzo posto ed approfittare anche degli scontri diretti delle rivali. Sulla strada della squadra di Gattuso c'è il Verona di Juric che, nonostante le tante cessioni, si sta confermando grazie ad un gioco consolidato fatto di aggressività, tanti rischi uomo contro uomo a tutto campo ripercorrendo la filosofia dell'Atalanta forse con ancora più estremizzazioni e che proprio contro le grandi dà grandi frutti.



Il Verona viene dal ko di Bologna, ma ha potuto beneficiare della settimana tipo - importantissima sul piano delle energie per il tipo di gioco di Juric aggressivo e dinamico - ed in questa stagione ha già battuto Lazio ed Atalanta a domicilio, fermato la Juventus e la Roma e fatto soffrire l'Inter. Il Napoli, con la miglior difesa, affronterà la seconda miglior difesa del campionato (ad un solo gol in più, ma con una gara giocata in più), a dimostrazione della difficoltà nell'uscire tecnicamente dai tanti duelli individuali e puntare in velocità gli spazi alle spalle della difesa altissima di Juric (ed in questo sarebbe stato fondamentale poter contare su un Osimhen recuperato).



STATS - Nelle ultime sei sfide col Napoli, il Verona ha sempre perso ed in quest'arco di tempo la squadra partenopea è quella contro cui hanno perso di più. Il Verona ha perso le ultime 3 gare casalinghe con gli azzurri e non arriva è mai arrivato a 4 ko di fila. Il Verona però sta tenendo un buon ritmo in casa: ha vinto 4 delle prime 9 gare casalinghe ed ha fatto meglio solo nel 2013 (8) e nel 2001 (5). Particole è il dato sui tiri da fuori: il Verona finora non ha mai segnato da fuori area, il Napoli ha subito una sola rete da fuori e nessuna ne ha presi di meno.



LE ULTIME SUL VERONA - Juric ha potuto contare sulla settimana tipo ed ha recuperato Tameze, in una mediana con Faraoni, Ilic e Dimarco (favorito su Lazovic) coon Barak e Zaccagni più avanzati alle spalle di Kalinic. In difesa invece Dawidowicz, Gunter (favorito su Lovato e l'acciaccato Ceccherini) e Magnagni.



LE ULTIME SUL NAPOLI - Gattuso riduce al minimo il turnover. Petagna scelta obbligata, considerando Mertens non al meglio, con Lozano, Zielinski e Insigne alle spalle. A centrocampo Demme e Bakayoko mentre in difesa - davanti a Meret che si riprende il posto - spazio a Hysaj a sinistra e probabilmente a Rrahmani, in ballottaggio con Maksimovic, per far coppia con Koulibaly e dare riposo a Manolas.



VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric

Ballottaggi: Gunter-Lovato 55%-45%, Dimarzo-Lazovic 55%-45%



NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso

Ballottaggi: Rrahmani-Maksimovic 55%-45%, Hysaj-Mario Rui 60%-40%, Zielinski-Elmas 55%-45%.



(antonio gaito)