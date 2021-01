Osimhen si è allenato in gruppo

Cronaca 23 Gennaio 2021 Fonte: Corriere dello Sport



L'attaccante, tornato finalmente negativo al Covid, ha completato l'iter delle visite di idoneità





Allenamento mattutino al Training Center per il Napoli, alla vigilia della trasferta in casa del Verona. Attivazione e serie di torelli per cominciare la seduta, seguita poi da esercitazioni tattiche e schemi su calci piazzati. Due ottime notizie per Rino Gattuso che, oltre a Dries Mertens, ha ritrovato anche Victor Osimhen: l'attaccante, tornato finalmente negativo al Covid, ha completato l'iter delle visite di idoneità ed ha svolto l'intera seduta di allenamento insieme al resto della squadra.