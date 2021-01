Aspettando Osimhen

L'attaccante nigeriano, in attesa dell'esito del tampone Covid, potrebbe essere in panchina giovedì contro lo Spezia





Buone notizie per Rino Gattuso, che da sabato ritroverà sul campo Viktor Osimhen. A prescindere dall'esito del tampone, che verrà comunicato nelle prossime ore, l'attaccante nigeriano del Napoli potrà comunque tornare ad allenarsi almeno individualmente dopo l'autorizzazione da parte dell'ASL, essendo trascorsi i 21 giorni dalla positività. Osimhen è infatti positivo dall'1 gennaio, quando è tornato a Napoli dalla Nigeria dopo una festa di compleanno in cui non sono state rispettate le norme antivirus. Da allora il 22enne di Lagos si trova in isolamento nella sua casa di Posillipo. L'ultima partita giocata dall'attaccante risale all'8 dicembre a Bologna, in una gara vinta 1-0 dal Napoli con un suo gol. Poi l'infortunio alla spalla in nazionale, il recupero in Belgio, il Capodanno a casa in Nigeria e il Covid. Da sabato potrà tornare ad allenarsi a Castel Volturno, in vista di un suo rientro in campo.



Viktor Osimhen inginocchiato in campo, inquadrato di spalle, con al posto del commento una clessidra: è così che l'attaccante nigeriano ha scandito su Instagram l'attesa per il suo ritorno agli allenamenti. Finora l'ex punta del Lille ha giocato 8 partite in tutte le competizioni, segnando due reti.



