Verona-Napoli: i precedenti

Sarą la 55esima sfida tra Verona e Napoli in Serie A. E' l'edizione numero 28 al Bentegodi.



Questo il bilancio dei 27 precedenti esterni: 10 vittorie Verona, 7 pareggi, 10 successi azzurri.



Ultimo successo del Napoli al Bentegodi in Serie A:



Verona-Napoli 0-2 del 23 giugno 2020



Ultimo pareggio al Bentegodi in Serie A



Verona-Napoli 1-1 del 24 aprile 1988



Ultima vittoria del Verona al Bentegodi in Serie A:



Verona-Napoli 2-0 del 15 marzo 2015