Giuntoli: "Orgogliosi di giocare questa finale"

Interviste 20 Gennaio 2021 Fonte: TMW



"Siamo emozionati, ma c'è grande concentrazione perché per noi è una partita molto importante"





Interviste20 Gennaio 2021TMW"Siamo emozionati, ma c'è grande concentrazione perché per noi è una partita molto importante" Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, a pochi minuti dalla sfida con la Juventus in Supercoppa è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' una partita molto importante, c'è un trofeo in palio. E' motivo d'orgoglio per noi affrontare la Juventus in questa finale, per noi il percorso parte dalla Coppa Italia. Non crediamo che una partita possa cambiare l'inerzia di un'annata. Noi cercheremo di tornare in Champions League, è questo il nostro obiettivo principale".



A che punto siamo per Milik all'Olympique Marsiglia? "Stiamo lavorando a quest'operazione, le parti sono tre e ci sono delle cose da sistemare. Vediamo".



Qual è il clima nell'ambiente Napoli? "C'è grande soddisfazione e voglia di confrontarsi con la Juventus. Siamo emozionati, ma c'è grande concentrazione perché per noi è una partita molto importante".



Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, a pochi minuti dalla sfida con la Juventus in Supercoppa è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' una partita molto importante, c'è un trofeo in palio. E' motivo d'orgoglio per noi affrontare la Juventus in questa finale, per noi il percorso parte dalla Coppa Italia. Non crediamo che una partita possa cambiare l'inerzia di un'annata. Noi cercheremo di tornare in Champions League, è questo il nostro obiettivo principale".A che punto siamo per Milik all'Olympique Marsiglia? "Stiamo lavorando a quest'operazione, le parti sono tre e ci sono delle cose da sistemare. Vediamo".Qual è il clima nell'ambiente Napoli? "C'è grande soddisfazione e voglia di confrontarsi con la Juventus. Siamo emozionati, ma c'è grande concentrazione perché per noi è una partita molto importante".