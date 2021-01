Supercoppa, le probabili formazioni

Cronaca 20 Gennaio 2021 Fonte: TuttoNapoli



Gattuso può contare su Petagna che dovrebbe stringere i denti e piazzarsi in attacco





Cronaca20 Gennaio 2021TuttoNapoliGattuso può contare su Petagna che dovrebbe stringere i denti e piazzarsi in attacco Tutto in una notte. Il Napoli è di scena a Reggio Emilia per la Supercoppa italiana contro la rivale di sempre, la Juventus, con l'obiettivo di portare a casa il 12esimo trofeo della sua storia e nello specifico quella che sarebbe la 3a Supercoppa italiana (le altre due vinte sempre contro la Juventus) ed il 5° trofeo della gestione De Laurentiis. La squadra di Gattuso ci arriva galvanizzata da tre vittorie di fila, in particolare l'ultima con la Fiorentina roboante e convincente, mentre di fronte la Juventus dopo il ko con l'Inter sembra già all'ultima spiaggia con Pirlo. I bianconeri ricorreranno a tutta la loro esperienza e le loro individualità per riscattarsi e su questo ha insistitito molto Gattuso in conferenza stampa.



LE ULTIME SUL NAPOLI - Gattuso può contare su Petagna che dovrebbe stringere i denti e piazzarsi in attacco, supportato da Lozano, Zielinski ed Insigne. In mediana Demme e Bakayoko ed in difesa davanti ad Ospina, con Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly, l'unico dubbio riguarda Mario Rui e Hysaj col primo favorito.



LE ULTIME SULLA JUVENTUS - Pirlo senza Cuadrado, De Ligt, Alex Sandro, Demiral e Dybala, dovrebbe preferire Kulusevski a Morata in coppia con Ronaldo in un 3-5-2 con Chiesa e Bernardeschi ai lati, Bentancur, Arthur e Mckennie (ma non si esclude Ramsey) ed una linea a tre obbligata con Danilo, Bonucci e Chiellini. Difficile la linea a quattro considerando le condizioni precarie di Frabotta.



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso

Ballottaggi: Mario Rui-Hysaj 55%-45%



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Bentancur, Arthur, McKennie, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo

Ballottaggi: Kulusevski-Morata 60%-40%, Bentancur-Arthur/Ramsey 55%-45%.



(antonio gaito)