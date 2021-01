Insigne: "Centesimo gol? Meglio la Supercoppa"

"Il traguardo dei 100 gol mi darebbe grande orgoglio, ma al momento il mio desiderio è quello di proseguire così e seguire le indicazioni del mister. Domenica siamo stati bravi contro la Fiorentina e vogliamo dare il massimo anche domani".



"Incontriamo una squadra forte, sappiamo quanto vale la Juve e sappiamo che per i nostri tifosi è una partita speciale. Cercheremo di dare una gioia al popolo azzurro".



L'ultima volta vinse il Napoli in Coppa Italia:



“Sono passati sei mesi, domani è un'altra sfida e dobbiamo dare tutto. Siamo molto concentrati, la Supercoppa è un trofeo prestigioso e affronteremo la gara con rispetto ma senza timore. Arriviamo preparati e sappiamo di poter offrire una grande prestazione"



