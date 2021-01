Supercoppa, arbitra Valeri

Cronaca19 Gennaio 2021SSC NapoliIl fischietto romano ha già diretto Juventus e Napoli in Supercoppa il 22 dicembre 2014 a Doha Juventus-Napoli, sfida di Supercoppa in programma mercoledì al Mapei Stadium, sarà diretta dall'arbitro Valeri di Roma.



Assistenti: Bindoni-Del Giovane. IV Uomo: Mariani. VAR: Di Bello-Paganessi.



Valeri ha già diretto Juventus e Napoli in Supercoppa il 22 dicembre 2014 a Doha: gli azzurri vinsero 8-7 dopo i calci di rigore.



Questi i precedenti di Valeri con il Napoli in Serie A:



Napoli-Lecce 3-0 il 13 dicembre 2008

Napoli-Siena 2-1 il 27 settembre 2009

Napoli-Catania 1-0 il 28 marzo 2010

Sampdoria-Napoli 1-2 il 19 settembre 2010

Brescia-Napoli 0-1 il 31 ottobre 2010

Lecce-Napoli 2-1 8 maggio 2011

Napoli-Fiorentina 0-0 il 24 settembre 2011

Napoli-Genoa 6-1 il 21 dicembre 2011

Parma-Napoli 1-2 il 4 marzo 2012

Napoli-Torino 1-1 il 4 novembre 2012

Napoli-Bologna 2-3 il 16 dicembre 2012

Napoli-Atalanta 3-2 il 17 marzo 2013

Chievo-Napoli 2-4 il 31 agosto 2013

Cagliari-Napoli 1-1 il 21 dicembre 2013

Fiorentina-Napoli 0-1 il 9 novembre 2014

Cagliari-Napoli 0-3 il 19 aprile 2015

Napoli-Milan 4-2 il 27 agosto 2016

Napoli-Sassuolo 1-1 28 novembre 2016

Napoli-Milan 3-2 il 25 agosto 2018

Napoli-Udinese 4-2 il 17 marzo 2019

Inter-Napoli 2-0 il 28 luglio 2020

Napoli-Milan 1-3 il 22 novembre 2020

Napoli-Torino 1-1 del 23 dicembre 2020.





