Cronaca19 Gennaio 2021SSC NapoliA Reggio Emilia sarà la quarta sfida tra Napoli e Juventus con in palio questo trofeo Quella di domani sera, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà la quarta sfida tra Napoli e Juventus nella Supercoppa Italiana.



Nell'ultimo decennio azzurri e bianconeri si sono contesi due volte il trofeo: nel 2012 vinse la Juventus per 4-2 dopo i supplementari a Pechino, nel 2014 vinse il Napoli 8-7 dopo i rigori, a Doha.



In precedenza Napoli e Juventus si sfidarono per la Supercoppa nel 1990: vinsero gli azzurri per 5-1 al San Paolo, oggi Stadio Diego Armando Maradona.



- Questi nel dettaglio i 3 precedenti -



Napoli-Juventus: 5-1, 1 settembre 1990



Juventus-Napoli: 4-2, 11 agosto 2012



Juventus-Napoli: 2-2 (7-8 dopo i rigori), 22 dicembre 2014.



