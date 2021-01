Multa di 5000 euro a Lorenzo Insigne

Oltre al danno anche la beffa. Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, è stato multato dal giudice sportivo per la “simulazione” durante la gara contro la Fiorentina. Nonostante le immagini parlassero chiaro, il giudice Mastandrea ha deciso di confermare la decisione del direttore di gara e comminare un'ammenda di 2 mila euro al capitano del Napoli. Niente rigore, cartellino giallo e adesso anche la multa per un intervento netto ai danni di Insigne.