Koulibaly: "Non era semplice affrontare la Fiorentina,"

17 Gennaio 2021



"Adesso ci aspetta un altro obiettivo importante mercoledì. Sarà una sfida difficile e bella contro un avversario fortissimo"





"Non era semplice affrontare la Fiorentina, e se abbiamo vinto in maniera netta lo dobbiamo all'atteggiamento mentale".



"Il mister vuole che ci esprimiamo con questo carattere e oggi siamo stati bravi a non concedere nulla. Adesso dobbiamo proseguire così, abbiamo potenzialità per risalire ed essere protagonisti".



"Adesso ci aspetta un altro obiettivo importante mercoledì. Sarà una sfida difficile e bella contro un avversario fortissimo, ma ci aspettiamo di poter vincere perchè siamo consapevoli delle nostre potenzialità"