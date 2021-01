Voci dal Forum: Uno tsunami

Cronaca17 Gennaio 2021Forum SoloNapoli - DarioPrestazione superba degli azzurri: sicuri col portiere, accorti in difesa, battaglieri a centrocampo e devastanti in attacco Uno tsunami azzurro si è abbattuto sul Maradona di Napoli, travolgendo la malcapitata Fiorentina, che era scesa in campo spavalda, forse un po' troppo. Alla fine il buon Prandelli, confortato da Gattuso, va via con sei goals sul groppone. A dire il vero, fino all'uno a zero i viola avevano retto e forse si erano convinti che dovevano osare. Errore fatale, punito spietatamente e implacabilmente dal Napoli, che con questa vittoria, in attesa del big match di stasera, riapre i giochi, tutti.

Prestazione superba degli azzurri: sicuri col portiere, accorti in difesa, battaglieri a centrocampo e devastanti in attacco. Il centrocampo oggi ha funzionato a meraviglia, proteggendo la difesa e pronto al rilancio. È il reparto vitale, quello che decide, nove volte su dieci, le sorti di un incontro. A mio modo di vedere, è sempre necessario riporre la massima attenzione in quella zona, curando il minimo dettaglio, proprio come oggi, finalmente. La coppia Baka-Demme, col supporto di Zielinski ed Insigne, ha spadroneggiato, ed è stato un bel vedere. In avanti 'O Bulldozer è stato preziosissimo, suoi i due assist con i quali il Napoli si è portato in doppio vantaggio. In più, quando hai un Lozano in queste condizioni, non devi fare altro che innescarlo. È un pericolo costante, una mina vagante. I difensori costretti a marcarlo vedono i sorci verdi e di notte sono preda degli incubi più atroci. Insigne, poi, era particolarmente ispirato quest'oggi. L'assist fornito a Lozano, in occasione del terzo goal, è da antologia del calcio. Se il capitano si mette in testa che il suo ruolo principale è quello di illuminare il gioco, allora ci siamo.

Mi soffermo solo su alcuni singoli. Ad ogni modo, tutti oltre la sufficienza. Mi soffermo su Baka e Demme. Il primo sembra abbia raggiunto la condizione desiderata. Oggi è parso giocatore diverso da quello delle ultime uscite: sempre vincente nei contrasti, uno, massimo due tocchi, e perfino veloce. Il secondo pare avere il dono dell'ubiquità. È dappertutto e, quando ha la palla, sa sempre cosa fare. Se io fossi allenatore lo vorrei sempre nella mia squadra. Bene, passiamo al risultato e relativi marcatori.

Al Maradona di Napoli: Napoli - Fiorentina 6 - 0. ( 5', 71' Insigne, 36 Demme, 38 Lozano, 45' Zielinski, 89' Politano,)