Insigne: "Abbiamo vinto da squadra"

Interviste 17 Gennaio 2021 Fonte: SSC Napoli



"Alla Supercoppa ci arriviamo pronti e preparati. Sarà una bellissima partita contro la Juventus che ha grandi campioni"





Interviste17 Gennaio 2021SSC Napoli"Alla Supercoppa ci arriviamo pronti e preparati. Sarà una bellissima partita contro la Juventus che ha grandi campioni" Lorenzo Insigne contro la Fiorentina ha segnato una doppietta che gli ha consentito di superare Altafini nella classifica dei bomber azzurri.



"Intanto sono felice per la doppietta e per la vittoria. Poi ogni traguardo conquistato con la maglia del Napoli mi dà orgoglio".



"Oggi abbiamo giocato come sappiamo, non sempre sinora ci siamo espressi ai nostri livelli e stiamo cercando la continuità di risultati"



"Lavoriamo tanto, seguiamo il mister e stiamo trovando la serenità giusta per proseguire su questa strada. Vincere oggi era importantissimo per la classifica e ci siamo riusciti con grande merito"



Sulla sfida di Supercoppa: "Ci arriviamo pronti e preparati. Sarà una bellissima partita contro la Juventus che ha grandi campioni. Da domani penseremo a preparare al massimo l'incontro di mercoledì"



Lorenzo Insigne contro la Fiorentina ha segnato una doppietta che gli ha consentito di superare Altafini nella classifica dei bomber azzurri."Intanto sono felice per la doppietta e per la vittoria. Poi ogni traguardo conquistato con la maglia del Napoli mi dà orgoglio"."Oggi abbiamo giocato come sappiamo, non sempre sinora ci siamo espressi ai nostri livelli e stiamo cercando la continuità di risultati""Lavoriamo tanto, seguiamo il mister e stiamo trovando la serenità giusta per proseguire su questa strada. Vincere oggi era importantissimo per la classifica e ci siamo riusciti con grande merito"Sulla sfida di Supercoppa: "Ci arriviamo pronti e preparati. Sarà una bellissima partita contro la Juventus che ha grandi campioni. Da domani penseremo a preparare al massimo l'incontro di mercoledì"