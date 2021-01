Napoli-Fiorentina: i voti agli azzurri



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria contro i viola





Ospina 7 - Uscita poco coordinata con Manolas, si fanno entrambi male ma riesce a continuare. E salva con una reazione immensa su Ribery. Copre lo specchio sul diagonale di Biraghi, prende il cross di Kouamé direttamente con una mano, come a sbeffeggiarlo.



Hysaj 6,5 - Non partiva a destra da più di due mesi, deve avere un occhio su Biraghi ed uno su Ribery quando si aggira nella sua zona. Pericoli veri e propri non ne corre



Manolas 7 - Recupera dopo l'infortunio, Gattuso non gli lesina una lavata di capo dopo una scivolata avventata su Castrovilli. Scivola ancora davanti a Ribery al 27', permettendogli di tirare, poi si oppone qualche minuto più tardi. Chiusura con i giusti tempi su Kouamé, nonostante l'offside, e anche di testa su Vlahovic. (Dal 79' Rrahmani SV)



Koulibaly 7 - Vlahovic lo sovrasta dopo un paio di minuti, prendendogli il tempo. Poi si piazza in mezzo all'area di rigore, si oppone a Vlahovic sul dischetto e nella ripresa salva il 4-1 quasi sulla linea.



Mario Rui 6,5 - Nei primi venti minuti mantiene la posizione senza offendere più di tanto, al 32' arriva fino in fondo e sull'azione successiva Callejon avvia l'azione che porta Biraghi al tiro. Entra nel 4-0 servendo la palla a Zielinski.



Demme 7,5 - Più mezz'ala che mediano a due, pare: all'11' la butta fuori per evitare che Ribery possa essere pericoloso. Fortunato nella deviazione sul sinistro di Biraghi, colpisce la traversa, peggio al 27' quando regala una chance pericolosa. Ottimo il contrasto su Vlahovic in area di rigore, senza fare fallo. Ci crede fino alla fine sul gol del 2-0, terzo gol stagionale - la metà di quelli fatti in carriera: è il primo Diego a segnare allo stadio Diego Armando Maradona. Poi esagera, aggiunge anche il suggerimento a Zielinski per il 4-0.



Bakayoko 7 - Quando va a prendersi il pallone, Borja Valero lo pressa: quando lo supera, può distendersi con tranquillità. Meno dinamico di Demme, ma c'è e si fa sentire. Si guadagna il rigore della manita e serve a Politano il pallone del 6-0.



Lozano 7,5 - Deve fare attenzione a Biraghi in fase difensiva, ma sul gol nessuno lo attacca. Al 9' ottima la verticalizzazione ricevuta, tenta ciò che può. Prova a far ammattire Igor, ci riesce: trova anche il gol, con spavento relativo per il contrasto con Dragowski. (Dal 62' Politano 7 - Un po' in ombra nell'ultimo periodo, sgroppata di 60 metri nell'azione che porta al rigore guadagnato da Bakayoko. Poi si adegua al mood della partita, trovando il 6-0 nel finale)



Zielinski 7 - Milenkovic lo stende dopo pochi minuti, ma è molto importante quando si fa trovare tra le linee fornendo appoggi e sponde ai compagni. Avvia l'azione del 2-0, conclude quella del poker mettendo un mirino nell'angolino. (Dal 73' Elmas SV)



Insigne 8 - Colpo da biliardo sul gol numero 98 con la maglia del Napoli, settimo di ogni epoca, e otto gol in campionato (già eguagliato lo score della passata stagione). Il gol del 3-0 è tutto suo, fa qualcosa di pazzesco. Toccato da Milenkovic in area, non guadagna il rigore. Gol numero 99 in azzurro su rigore, scommettiamo che il numero 100 in Supercoppa sia tra i suoi obiettivi. (Dal 79' Cioffi SV - Congratulazioni per l'esordio, non lo dimenticherà mai)



Petagna 7,5 - Movimento giusto sul gol, con tanto di assist numero 2 in campionato. Sempre a sbattersi, a sgomitare per aiutare i compagni: terzo assist per Demme, quando si allarga con un altro buon movimento. Quando il Napoli l'ha comprato, era anche per prestazioni del genere. Esce per infortunio. (Dal 73' Mertens SV - Rientra al centro dell'attacco, minuti buoni per riprendere confidenza con il campo in vista della Supercoppa)



Gattuso 7,5 - Deve rinunciare in extremis a Fabian, ma la Fiorentina gli regala un assist insperato lasciando Insigne solo sull'1-0. Se viene superato il primo pressing viola, la squadra riesce a distendersi con maggiore fiducia nei propri mezzi. Col passare dei minuti la Fiorentina guadagna fiducia e riesce ad arrivare alla conclusione pericolosa in ben più di un'occasione, ma il cinismo degli azzurri stavolta è concretissimo: la perseveranza di Petagna ed Insigne su 2-0 e 3-0 è un segnale chiaro di una squadra che riesce a giocare con leggerezza. Entra di tutto e la Fiorentina concede anche il 4-0 nel primo tempo, 45 minuti devastanti che trasudano qualità. I primi dieci minuti della ripresa vedono gli azzurri un po' troppo rilassati, lui si fa sentire e solo a metà tempo arriva la prima azione offensiva, tanto per cambiare quella che vale il 5-0. Il resto è solo un conto alla rovescia per il fischio finale, regala la gioia dell'esordio a Cioffi e assiste al 6-0. In vista della Supercoppa è la migliore partita possibile, quando c'è tranquillità mentale il talento esce fuori violentemente. Una squadra schizofrenica, miglior definizione non fu mai data.

(claudio russo)