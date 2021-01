Petagna: "Due assist per la squadra"

Interviste17 Gennaio 2021TMW"Abbiamo un buon vantaggio da gestire, ma questo risultato ci dà fiducia in vista della Supercoppa" Dopo 45 minuti il Napoli ha già messo una ipoteca sulla partita: Fiorentina sotto 4-0 e squadre negli spogliatoi. All'intervallo Andrea Petagna, autore di due assist, è intervenuto al microfono di Dazn: "In Serie A tutte le partite sono difficili. Abbiamo un buon vantaggio da gestire, ma questo risultato ci dà fiducia in vista della Supercoppa. Colloquio con Zielinski? Mi ha detto che ho fatto due assist importanti per la squadra, sono contento e devo continuare così".



