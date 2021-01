Callejon: "Napoli resterà sempre casa mia"

José Maria Callejon torna a Napoli per la prima volta da avversario. L'esterno della Fiorentina prima della sua grande sfida da ex è intervenuto al microfono di Dazn: "E' molto speciale tornare qui. Ci sono delle emozioni in questi giorni che non ho mai avuto nella mia vita, ma questo è il calcio. I tifosi napoletani sicuramente capiranno che ora difendo i colori della Fiorentina, ma devo ringraziarli per questi anni al Napoli che sono stati meravigliosi. Napoli resterà sempre casa mia".