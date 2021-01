Tutti negativi i tamponi del gruppo squadra

Cronaca 17 Gennaio 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Cronaca17 Gennaio 2021Corriere dello SportIl Napoli ha confermato in mattinata la notizia data poco prima su Radio Kiss Kiss Napoli dal professor Giuseppe Portella "Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati a mezzanotte ai componenti del gruppo squadra". Con questo comunicato il Napoli ha confermato in mattinata la notizia data poco prima su Radio Kiss Kiss Napoli dal professor Giuseppe Portella, ordinario di Patologia clinica e responsabile dello staff sanitario che cura i tamponi del club partenopeo. Un sospiro di sollievo dunque dopo la positività di Fabian Ruiz, con il conseguente timore di ulteriori contagi a poche ore dalla sfida di oggi contro la Fiorentina allo stadio Maradona (si giocherà regolarmente alle 12.30) e a tre giorni dalla sfida di Supercoppa contro la Juventus.



"Ieri è stata una giornata intensa per la positività di Fabian - ha spiegato Portella - e c'è stato quindi un ulteriore controllo su quello ordinario. La gestione dello staff del Napoli è sempre corretta, al di là di chi lo critica". Il professore è tornato poi sulla partita di campionato contro la Juventus non disputata che aveva portato al 3-0 a tavolino per i bianconeri e poi al ricorso vinto dagli azzurri, che hanno riottenuto il punto di penalizzazzione e aspettano ora di giocare la partita: "Il Napoli in quell'occasione doveva effettuare una trasferta spostando 50 persone e l'ASL fermò tutto in maniera corretta. Nel caso Fabian stiamo parlando di situazione isolata e gestibile non dovendo cambiare regione viaggiando in aereo".