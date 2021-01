Napoli-Fiorentina: i precedenti

È la 71esima edizione della sfida in casa azzurra





Sarà la sfida numero 141 tra Napoli e Fiorentina in Serie A. E' la 71esima edizione in casa azzurra.



Questo il bilancio dei 70 precedenti interni: 32 vittorie Napoli, 21 pareggi, 17 successi viola.



Ultima vittoria del Napoli in casa contro la Fiorentina in Serie A:



15 settembre 2018 – Napoli – Fiorentina 1-0



Ultimo pareggio del Napoli in casa contro la Fiorentina in Serie A



10 dicembre 2017 – Napoli – Fiorentina 0-0



Ultima sconfitta del Napoli in casa contro la Fiorentina in Serie A:



18 gennaio 2020 – Napoli – Fiorentina 0-2