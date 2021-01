Archiviata l'inchiesta sui protocolli Covid

Non ci sono elementi tali per procedere a contestazioni disciplinari a carico del Napoli





Il procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chinè, ha disposto l'archiviazione (condivisa oggi dalla procura generale dello sport del Coni) dell'indagine aperta sull'applicazione dei protocolli Covid da parte del Napoli dopo la mancata sfida di inizio ottobre 2020 con la Juventus. Lo apprende l'ANSA. "Esaminata la documentazione acquisita nel corso dell'attività inquirente - spiegano ambienti della Procura - e ritenuto che non vi siano elementi tali per procedere a contestazioni disciplinari e sostenere l'accusa, abbiamo ha disposto l'archiviazione del procedimento".







