Napoli-Empoli: arbitra Giua

Cronaca 11 Gennaio 2021 Fonte: SSC Napoli



Due sconfitte per gli azzurri nelle uniche gare in cui sono stati diretti dal fischietto sardo





Cronaca11 Gennaio 2021SSC NapoliDue sconfitte per gli azzurri nelle uniche gare in cui sono stati diretti dal fischietto sardo Sarà l'arbitro Giua di Olbia a dirigere Napoli-Empoli, ottavo di finale di Coppa Italia.



Assistenti: Scatragli-Zingarelli. IV Uomo: Volpi. VAR: Di Paolo-Longo.



Giua ha diretto due volte il Napoli in Serie A:



Napoli-Lecce 2-3 del 20 febbraio 2020



Parma-Napoli 2-1 del 22 luglio 2020



Sarà l'arbitro Giua di Olbia a dirigere Napoli-Empoli, ottavo di finale di Coppa Italia.Assistenti: Scatragli-Zingarelli. IV Uomo: Volpi. VAR: Di Paolo-Longo.Giua ha diretto due volte il Napoli in Serie A:Napoli-Lecce 2-3 del 20 febbraio 2020Parma-Napoli 2-1 del 22 luglio 2020