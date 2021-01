Insigne fisioterapista per Dries Mertens (VIDEO)

Cronaca 11 Gennaio 2021 Fonte: Sky



“Così domenica giochi facile”. E la replica dell'attaccante belga: “Bravo”. Per il suo recupero è comunque questione di giorni





Per il suo recupero è comunque questione di giorni: l'obiettivo resta la Fiorentina, magari potrebbe anche giocare qualche minuto contro l'Empoli in Coppa Italia. Che quella del capitano sia una indicazione?



