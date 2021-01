Voci dal Forum: Vittoria sporca



Cronaca10 Gennaio 2021Forum SoloNapoli - DarioAd ogni modo, sono irrisolti i problemi di gioco, ritmo e quant'altro

Dalla Dacia arena di Udine il Napoli porta via i tre punti con una vittoria sporca, colta proprio al 90°. Sono serviti tutti coloro che dicevano, me compreso, che il Napoli è incapace di simili vittorie. Meglio così, e tant'è. Ad ogni modo, sono irrisolti i problemi di gioco, ritmo e quant'altro. Anche oggi si è vista una squadra per certi versi imbarazzante e irritante. Le assenze non possono e non devono costituire un alibi, perché anche l'Udinese ne aveva. Il gioco, purtroppo, continua ad essere latitante ed è perfettamente inutile andarlo a cercare sulla sinistra. Su quella fascia, bisogna metterselo bene in testa, non ci sono né Hamsik, né Ghoulam e Insigne e Marittiello sono lontani anni luce da quei due. A mio sommesso avviso, il grande problema del Napoli è proprio Insigne. Non si riesce a capite perché debba sempre giocare. Oggi, per esempio, andava sostituito, considerato il suo apporto ai confini del dannoso. Gattuso, invece, ha pensato di sostituire Fabian, che stava disputando una buona gara. C'è qualcosa che non mi quadra fra Gattuso ed Insigne. Io penso che al cosiddetto talento di Fratte un po' di panchina non guasterebbe. Per quanto mi riguarda, lo ripeto per l'ennesima volta, il Napoli che offre maggiori garanzie ed equilibrio, è quel Napoli visto l'anno scorso al Meazza contro l'Inter in semifinale di Coppa Italia.

La partita. Gattuso, rispetto alla partita con lo Spezia, riporta Meret fra i pali, affida ad Hydaj il ruolo di Marittiello, fa debuttare Rramhani al posto di Maksi, sposta nuovamente e finalmente Lozano sulla destra co 'o Bulldozer prima punta. Primi quindici minuti di studio con gli azzurri pericolosi. Al 15° il Napoli passa in vantaggio. Incursione in area del solito Lozano che costringe un avversario al fallo. L'arbitro, che non aveva visto quel fallo grande quanto una casa, viene richiamato dal VAR e decreta il rigore. Insigne trasforma. Il portiere friulano evita il raddoppio con due prodigiosi interventi su Lozano, sempre lui, e 'o Bulldozer. Al 28° la frittata. Rramhani appoggia male al portiere e serve incautamente Lasagna, che non ha difficoltà ad insaccare. Il Napoli accusa il colpo, e mica è una novità. Il primo tempo si chiude sul pareggio

Secondo tempo. Primi quindici minuti da brividi per gli azzurri. Meret li salva tre volte. Al 90° su una punizione calciata da Marittiello in area, prodigioso stacco di Baka che stende Musso e l'Udinese. È il goal della vittoria.

Udinese - Napoli 1 - 2.

Peggiore in campo Rramhani e subito dopo Insigne. Migliore in campo Lozano e subito dopo Baka.

Il portiere, che ho sempre difeso, nonostante tre ottimi interventi che hanno salvato il risultato, arriva solo alla sufficienza, perché nelle uscite si è dimostrato molto incerto.