Bakayoko: "Importante reagire con una vittoria"

Interviste 10 Gennaio 2021 Fonte: TMW



"Periodo difficile dopo la sconfitta con lo Spezia, dovevamo dare un segnale. Felice per il primo gol in azzurro"





Tiemoué Bakayoko, centrocampista del Napoli, dopo la vittoria contro l'Udinese da lui decisa è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Stavamo attraversando un periodo difficile dopo la sconfitta con lo Spezia, dovevamo dare un segnale. Era molto importante reagire con una vittoria. Guadagniamo fiducia in vista delle prossime partite, questa vittoria è importante. Speriamo di continuare a vincere, è un segnale importante per tutti. Primo gol? Sono felice, soprattutto perché è stato il gol della vittoria".