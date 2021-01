Udinese-Napoli: i precedenti

Gli azzurri non vincono in casa dei friulani dal 2018





Questo il bliancio dei precedenti a Udine: 13 vittorie Udinese, 18 pareggi, 7 sconfitte.





Ultima vittoria del Napoli in trasferta contro l'Udinese in Serie A:



20 ottobre 2018 - Udinese- Napoli 0-3



Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro l'Udinese in Serie A:



17 dicembre 2019 - Udinese -Napoli 1-1



Ultima sconfitta del Napoli in trasferta contro l'Udinese in Serie A:



3 aprile 2016 - Udinese- Napoli 3-1