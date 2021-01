Prosegue preparazione in vista di Udine

Cronaca8 Gennaio 2021Corriere dello SportSul fronte dei singoli Dries Mertens ha svolto lavoro personalizzato e terapie Al Training Center il Napoli ha proseguito la sua preparazione alla trasferta di Udine con una seduta mattutina che ha visto la squadra di Rino Gattuso, dopo l'iniziale attivazione in palestra, scendere sui campi 1 e 2 per svolgere un torello a cui è seguita una partitella a campo ridotto, con la sessione chiusa dalle esercitazioni sui tiri in porta. Sul fronte dei singoli Dries Mertens ha svolto lavoro personalizzato e terapie, mentre Kalidou Koulibaly ha svolto parte della seduta con i compagni prima di proseguire con un lavoro personalizzato. Terapie per Diego Demme, a parte anche Kevin Malcuit.