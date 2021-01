Voci dal Forum: Una vergogna

Cronaca6 Gennaio 2021Forum SoloNapoli - DarioOramai dovrebbe essere chiaro anche a chi è duro di comprendonio: questo Napoli, con questa struttura societaria, non vincerà mai nulla Giuntoli, appena prima della partita, si è speso nel dire che la società non farà acquisti, ma solo, eventualmente, due uscite. Va bene, sig. Giuntoli, non si preoccupi, tanto di bidoni sopravvalutati ne abbiamo già molti. L'importante è che il bilancio sia a posto. Diamine, il suo presidente non può mancare l'ennesimo scudetto del bilancio, ovviamente solo per il suo ed esclusivo tornaconto. Oramai dovrebbe essere chiaro anche a chi è duro di comprendonio: questo Napoli, con questa struttura societaria, non vincerà mai nulla. Il suo ruolo, più o meno, sarà quello che ha l'Udinese e temo che sarà così per molti anni, a meno che non succeda che si trovi un acquirente facoltoso per la squadra della nostra passione e delle nostre pene. Ho il sospetto, data l'avidità di chi sta alla presidenza, che sarà difficile che ciò accada, ma sperare non costa niente.

Oggi il Napoli esce sconfitto al Maradona con lo Spezia. Il campionato praticamente finisce qui per gli azzurri. In effetti, di scudetto nemmeno a parlarne; la Champions è ormai lontana anni luce; la zona Europa sarà difficile di questo passo. Non ci resta che sperare, ma chi di speranze vive, disperato muore. So per certo che molti diranno che la sconfitta è dovuta alla sfortuna e all'arbitro per l'inesistene rigore concesso, ma non è così. Lo Spezia mancava di dodici, dico dodici, uomini e dal 32° del secondo tempo ha giocato in dieci uomini. Basta per non parlare di sfortuna? No? Beh, che dire, quando non hai uomini capaci di metterla dentro, non puoi parlare di sfortuna, ma di incapacità proprie. Punto.

Gattuso ha effettuato un solo cambio, Politano per Petagna con conseguente spostamento di Lozano a punta centrale: un disastro. In pratica, con tale sciagurata mossa, ha rotto quel po' di equilibrio raggiunto. Petagna, infatti, venendo in avanti e difendendo la palla, crea spazi e assist per i compagni. Lozano è pericolosissimo sulla destra, mettendolo a centro ne hai eliminato la pericolosità e l'hai spompato. Insomma, ripeto, un disastro! Lo Spezia, infine, nel portare i tre punti a casa, non ha rubato nulla.

Non parlerò della partita, ma mi soffermerò su qualche singolo. Cominciamo dal portiere, Ospina. Gattuso per far giocare questo fenomeno, tiene in panchina un talento da tutti riconosciuto. Mi auguro che il ragazzo, Meret, serio e perbene, vada via, magari come si vocifera, alla Roma, che è destinata a grandi cose. Non può bruciare e perdere il suo tempo qui e con Gattuso. Passiamo all'ultimo acquisto, Bakayoko. Una tartaruga sui cento metri, lo distanzierebbe di venti, e ho detto tutto. Insigne è esattamente quello che si è visto oggi. Non discuto il suo impegno, ma questo è ciò che può dare, oltre non può andare e con buona pace di chi lo ritiene il maggior talento del calcio italiano. Fabian e Zielinski sono impiegati male, quindi non giudicabili. Politano è un mezzo bidone. Fa sempre la stessa cosa,come qualcun altro sull'altro versante. Mario Rui crossa ogni vent'anni e marcare per lui è un optional. Non voglio continuare e ne salvo solo due: Lozano e Petagna, il primo specialmente. Infine, prima che mi dimentichi, mi si lasci dire che quando qualcuno si infortuna nel Napoli, si infortuna quasi sempre per parecchio tempo, venendo mandato perfino, vedi i casi Osimhen e Mertens, in vacanza premio. Roba da matti, soprattutto quando in città, vedi Russo, ci sono luminari nel campo. Questa è, però, la società, della quale parlerò in altra occasione.

Come detto sopra, nessun commento alla partita, perché è deprimente commentare la vergogna, ma segue il risultato.

Al Maradona di Napoli( povero Diego neanche la soddisfazione di perdere l'inviolabilità con una grande): Napoli -Spezia 1-2.