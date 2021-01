Pogeba: "Che emozione vincere a Napoli segnando"

"Meno belli e più sporchi? Obiettivo è prendere complimenti e prendere punti"





Tommaso Pobega, centrocampista dello Spezia, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Napoli: “Vincere a Napoli segnando? È stata una grandissima emozione, fondamentale. In qualche partita abbiamo fatto tanto, ma raccolto poco. È stato bello per me e per la squadra.Tranquillità? Una cosa che il mister chiede stesso è quella di dare una mano a chi gioca dall'inizio. Mi sono messo a disposizione per dare una mano e penso sia servita.Preparare la gara in poco tempo? Tante cose le prepariamo in settimana, sono i nostri concetti di base. Poi analizziamo video per metterci bene in campo. Meno belli e più sporchi? Obiettivo è prendere complimenti e prendere punti, quello ci auguriamo e speriamo di raggiungerli”.