Napoli-Spezia: il tabellino

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian Ruiz (37' st Llorente), Bakayoko (31' st Elmas), Politano (7' st Petagna), Zielinski, Insigne, Lozano. A disposizione: Meret, Contini, Hysaj, Ghoulam, Rrhamani, Cioffi, Lobotka. All. Gattuso.



SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Ismajli, Marchizza (45' st Ramos); Maggiore (45' st Saponara), Agoumé, Deiola (1' st Pobega); Agudelo (1' st Gyasi), Nzola, Farias (34' st Erlic). A disposizione: Krapikas, Rafael, Gyasi, Ferrer, Piccoli. All. Italiano.



ARBITRO: Mariani di Aprilia.



MARCATORI: 13' st Petagna (N), 23' st Nzola (S), 36' st Pobega (S)



NOTE: Espulso al 32' st Ismajli (S), per somma di ammonizioni. Ammoniti: Di Lorenzo, Manolas (N); Pobega, Maggiore, Terzi (S). Recupero: 2' pt, 5' st.