Giuntoli: "Zaccagni? Non arriverà a gennaio"

Interviste 6 Gennaio 2021 Fonte: Calciomercato



Interviste6 Gennaio 2021Calciomercato"Ora abbiamo un paio di situazioni in uscita e basta per questo mercato. Milik? C'è un sacco di tempo" A pochi minuti dalla sfida contro lo Spezia, il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, è intervenuto a Dazn: "Non giocare sempre di fioretto? E' vero, per ottenere tanti risultati bisogna saper giocare a calcio, ma dipende dalle volte, si può anche giocare meno bene con il coltello fra i denti".



SU ZACCAGNI - "Ci sono tante situazioni interessanti, ora abbiamo un paio di situazioni in uscita e basta per questo mercato, in inverno non faremo niente".



SU MILIK - "Non si sa, la situazione è ancora aperta, c'è un sacco di tempo".



