Cronaca3 Gennaio 2021MediasetDopo aver festeggiato il suo compleanno in Nigeria con una festa senza mascherine e distanziamento Momento complicato per Victor Osimhen, rientrato a Napoli e risultato positivo al Covid-19 dopo aver festeggiato il suo compleanno in Nigeria con una festa senza mascherine e distanziamento. Gattuso sperava di riavere il giocatore in occasione della Supercoppa con la Juventus in programma il 20 gennaio ma ora, dopo l'infortunio che pareva smaltito, adesso non è possibile aggiornare l`agenda, né prevedere un rientro che non sembra immediato. L'attaccante non sarà multato dal club.







LE SCUSE SU INSTAGRAM

L'attaccante si è scusato su Instagram: "Mi dispiace per quanto è accaduto. Ho sbagliato ad andare in Nigeria in questo momento, anche se lì ho tanti affetti a cominciare dai miei fratelli. Ho sbagliato a partecipare alla festa a sorpresa non capendo la gravità di quello che stavo facendo. Chiedo scusa alla società, al mister, alla squadra e ai tifosi".



