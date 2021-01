Cagliari-Napoli: le formazioni ufficiali

Cronaca 3 Gennaio 2021 Fonte: CalcioNapoliNews



Questi i 22 uomini scesi in campo alla Sardegna Arena





Cronaca3 Gennaio 2021CalcioNapoliNewsQuesti i 22 uomini scesi in campo alla Sardegna Arena CAGLIARI (4-2-3-1):28 Cragno; 25 Zappa, 23 Ceppitelli, 40 Walukiewicz, 22 Lykogiannis; 18 Nandez, 8 Marin; 20 Pereiro, 10 Pedro, 33 Sottil; 9 Simeone. In panchina: 31 Vicario, 14 Pinna, 44 Carboni, 21 Oliva, 36 Boccia, 17 Tramoni, 19 Pisacane, 30 Pavoletti, 27 Cerri, 93 Tripaldelli.

All.: Di Francesco



NAPOLI (4-2-3-1): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 19 Maksimovic, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 5 Bakayoko; 11 Lozano, 20 Zielinski, 24 Insigne; 37 Petagna. In panchina: 1 Meret, 16 Contini, 31 Ghoulam, 23 Hysaj, 33 Rrahmani, 4 Demme, 68 Lobotka, 21 Politano, 7 Elmas, 18 Llorente. All.: Gattuso