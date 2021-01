Osimhen positivo al Covid-19

Sui social, intanto, circolano video e foto che lo immortalano ad una festa in totale assenza di distanziamento e mascherine





Cronaca1 Gennaio 2021Corriere dello SportSui social, intanto, circolano video e foto che lo immortalano ad una festa in totale assenza di distanziamento e mascherine Il 2020 del Napoli si chiude con una pessima notizia, che finisce però per essere nota e dunque aprire il 2021, appesantendolo: Victor Osimhen è rientrato in Italia ed è risultato positivo ai tamponi del Covid-19. L'attaccante nigeriano, fermo da circa due mesi per un infortunio alla spalla e ormai da qualche settimana in Belgio, per un ciclo di terapie, deve fermarsi stavolta per colpa del virus.

Gattuso dunque è in totale emergenza per la sfida di domenica a Cagliari e a questo punto spera di recuperare Mertens per la finale di Supercoppa con la Juventus. Osimhen è asintomatico e non ha avuto contatti con i compagni di squadra. E' già in isolamento.







La festa in Nigeria

Nel frattempo sui social sono spuntati dei video che immortalano l'attaccante del Napoli protagonista di un party senza distanziamento o mascherine che ha avuto luogo in Nigeria lo scorso 28 dicembre, il giorno prima del suo compleanno. Il sospetto è che in questa occasione abbia contratto il coronavirus. Nelle immagini divulgate dalla pagina Instagram officialgoldenmichael (l'account di un cantante nigeriano) si nota chiaramente l'assenza di distanziamento e mascherine.



