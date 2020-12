HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Il Napoli ha ripreso gli allenamenti

In vista della prima partita del 2021, in programma domenica 3 gennaio alle ore 15 a Cagliari





Dopo aver goduto di alcuni giorni liberi per le festività natalizie, il Napoli è pronto a tornare sul campo per allenarsi in vista del prossimo impegno di campionato, in programma domenica 3 gennaio alle ore 15 a Cagliari. In vista della prima partita del 2021 gli azzurri di Gattuso riprenderanno gli allenamenti nella giornata di domani, martedì 29 dicembre: lo ha comunicato il club azzurro attraverso una nota apparsa sul proprio sito web ufficiale.



