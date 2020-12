D'Alessandro: "Maradona spendeva 60mila dollari al mese"

Interviste 28 Dicembre 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Il suo avvocato cercava di farlo ragionare, spiegandogli che non poteva fare tutti questi acquisti altrimenti sarebbe affondato





Interviste28 Dicembre 2020Corriere dello SportIl suo avvocato cercava di farlo ragionare, spiegandogli che non poteva fare tutti questi acquisti altrimenti sarebbe affondato Diego Armando Maradona ha sempre avuto un rapporto strano con il denaro, chiunque ha avuto l'onore di conoscerlo da vicino lo ha descritto come una persona molto generosa che nel corso della sua vita ha speso e sperperato milioni e milioni di dollari. Nonostante questo è guerra in famiglia per la sua eredità da oltre 50 milioni. In una trasmissione in onda sulle reti argentine, Los Angeles de la Mañana, ha parlato Maurizio D'Alessandro, avvocato di Matìas Morla che è stato il legale dell'ex Pibe de Oro e ha rivelato che Diego spendeva circa 60.000 dollari al mese.



Le spese pazze di Maradona: "Ogni mese spendeva più di 50.000 dollari"

A distanza di qualche settimana ormai dalla scomparsa di Dego Armando Maradona emergono nuovi retroscena sulla sua vita. Nel programma televisivo argentino Los Angeles de la Mañana, D'Alessandro ha parlato della follia di Maradona nella gestione del denaro, infatti era spendeva circa 60.000 dollari al mese. Rivela che il legale dell'ex Pibe de Oro cercava di farlo ragionare, spiegandogli che non poteva fare tutti questi acquisti altrimenti sarebbe affondato. Durante la trasmissione, la presentatrice ha chiesto a D'Alessandro se Maradona spendesse più di quello che fosse nelle sue reali possibilità e l'avvocato ha risposto così: "No, ma al ritmo di 60mila dollari al mese, che è quello che spendeva Maradona, si potrebbe vivere per 250 anni senza fare niente, partendo da ora”.