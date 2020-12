De Laurentiis incontra Agnelli a Firenze

Cronaca 27 Dicembre 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Una riunione della commissione della Lega Serie A sui fondi d'investimento per la creazione della media company





Cronaca27 Dicembre 2020Corriere dello SportUna riunione della commissione della Lega Serie A sui fondi d'investimento per la creazione della media company Primo incontro tra Aurelio De Laurentiis e Andrea Agnelli dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni, che ha annullato il 3-0 a tavolino della Juve sul Napoli, ordinando che la partita, non disputata il 4 ottobre, venga giocata. Dal tardo pomeriggio di oggi i presidenti del club bianconero e di quello partenopeo sono arrivati infatti all'hotel Four Seasons di Firenze, dove si è svolta una riunione della commissione della Lega Serie A sui fondi d'investimento per la creazione della media company con la cordata CVC. All'incontro anche Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega, Guido Fienga della Roma, Claudio Fenucci del Bologna, Stefano Campoccia dell'Udinese oltre a gli advisor Renato Giallombardo e Francesco Gianni per lo studio legale Gop, e Marco Samaja per Lazard.



Juve su uno tra Milik e Llorente

Il contatto tra De Laurentiis e Agnelli può essere stata l'occasione per un chiarimento, anche per cercare una data utile per il recupero di Juve-Napoli e per eventuali aggiustamenti del protocollo anti Coronavirus. In vista della partenza del mercato di gennaio, inoltre, anche il futuro di Milik, fuori rosa nel Napoli e in vendita, e di Llorente: i due attaccanti azzurri interessano alla Juventus.