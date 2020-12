De Laurentiis: "Pirlo faccia l'allenatore e basta"

Interviste24 Dicembre 2020Gazzetta dello Sport"Non fa di mestiere l'avvocato, non conosce certe procedure e non conosce cosa è accaduto a livello di protocolli" Non sono andate giù le dichiarazioni di Andrea Pirlo al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni su Juve-Napoli: “Pirlo dovrebbe fare l'allenatore e basta, lasciare ai suoi rappresentati della società certe risposte. Quella è una sentenza dello Stato, una legge dello Stato in questo casino del Covid, con lo Stato incapace di affrontarlo, che fai? Anteponi una legge dello sport ad una legge statale rischiando il penale? Mi sembra una follia”.



LA SENTENZA— Martedì scorso il Collegio di Garanzia del Coni ha stabilito che la partita andrà giocata, accogliendo il ricorso del Napoli contro la sentenza del Giudice Sportivo (3-0 a tavolino più un punto di penalizzazione, confermato anche dal Tribunale Sportivo d'Appello) dopo la mancata presenza all'Allianz Stadium, il 4 ottobre scorso, per sfidare la Juve. Pirlo aveva commentato così: “Non possiamo farci niente, non abbiamo problemi a rigiocare. Dispiace per le altre squadre che hanno viaggiato e perso punti senza dir niente, partendo e giocando senza chi aveva il Covid”. E De Laurentiis, intervenuto a radio Capital, ha puntualizzato: ”Pirlo non fa di mestiere l'avvocato, non conosce certe procedure e non conosce cosa è accaduto a livello di protocolli. Non voglio prendermela con Pirlo dandogli del Pirla, sarebbe troppo facile. Faccia l'allenatore. Ha detto quello che avrebbe detto qualsiasi allenatore per difendere la società per cui lavora”.



SOLIDARIETÀ — De Laurentiis ha rivelato di aver ricevuto diverse telefonate di solidarietà. “Io sono un estimatore di Mario Draghi che mi ha chiamato per gli auguri e mi ha espresso compiacimento da uomo di Stato. Mi hanno chiamato in tanti anche perché quando si vince in Italia si sale sul carro dei vincitori, ovviamente non mi riferisco a Draghi. Ma questa non è una vittoria è solo che bisognava ribaltare in punta di diritto una decisione sbagliata della Federcalcio”.