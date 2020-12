Voci dal Forum: Imbarazzanti

Cronaca 23 Dicembre 2020 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Suvvia, con il Torino ultimo in classifica per ottanta e passa minuti non si riesce a tirare in porta?





Cronaca23 Dicembre 2020Forum SoloNapoli - DarioSuvvia, con il Torino ultimo in classifica per ottanta e passa minuti non si riesce a tirare in porta? Eppure, diciamocelo, dopo la sentenza del CONI ci si aspettava che avrebbero mangiato il terreno, avrebbero fatto fuoco e fiamme, invece puntuale è arrivata la solita delusione nei momenti che contano. È una storia che si ripete da tempo e chissà quando avrà una fine. Non certamente con questi elementi, che sono inequivocabilmente mediocri e senza un briciolo di carattere. Suvvia, con il Torino ultimo in classifica per ottanta e passa minuti non si riesce a tirare in porta? non si riesce a imbastire una decente azione di gioco? ma dove si vuole andare? Non è neanche colpa loro, perché questi sono. Non credo possano dare di più? Si è mai visto uscire polvere dal fango? Certamente no, allora rassegniamoci ad un altro campionato mediocre, e temo che sarà così per molto temo. Il treno giusto, a suo tempo, non è stato preso, inutile ora sognare e disperarsi. Le milanesi sono tornate dal cinema, la Juve, siatene certi, prima o poi ritornerà, le romane sono piazzate bene e arriverà pure la Fiorentina. Non credo ci sia posto per noi. Vinceremo sicuramente tanti scudetti del bilancio e, in tal modo, tifosi, giornalisti e opinionisti ragionieri saranno felici. La bacheca? Ogni tanto qualche coppetta Italia. Ma per favore.

La partita. Gattuso rimette finalmente Meret in porta, porta Hysaj sulla sinistra, e Demme a centrocampo. Solito primo tempo irritante: non un tiro in porta, non una trama di gioco, niente. Fra i peggiori si di stinguono Politano e Petagna. Fra i meno peggio il solo Insigne, non foss'altro per l'impegno. Il Torino va comodamente a riposo sullo 0-0.

Secondo tempo. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Izzo, l'ennesimo eroe napoletano, sbagliando il tiro, indovina una micidiale parabola sulla quale Meret non può niente. Il Napoli tenta una reazione, ma è quella di un'armata Brancaleone. Gattuso finalmente toglie gli imbarazzanti Petagna e Politano e anche Baka. Si riesce a vedere qualcosa, specialmente con Lozano. Llorente, che è un palo della luce, ogni tanto, finalmente, riesce a prenderla di testa. Nei minuti di recupero Insigne pareggia, ma la rete non è frutto di trame di gioco, ma della disperazione.

Napoli - Torino 1 - 1.

Bene, cominciamo col dire che uno che acquista Petagna, Politano, Lobotka, Bakayoko seppure quest'ultimo in prestito deve assolutamente andare via. Si ha bisogno, che so, di un Maldini.

Con la gente su menzionata a stento si riesce a fare un campionato di centro classifica.

Non mi esprimo su Gattuso, per rispetto delle sue condizioni di salute e, quindi, gli concedo le attenuanti necessarie e dovute.

Mi soffermo brevemente su Zielinski. Io amo questo giocatore, perché gli riconosco doti tecniche non comuni, ma oggi ho capito qual è l'effettivo problema di questo ragazzo: è un narciso che gioca solo ed esclusivamente per se stesso. Non ha carattere, quindi non ha personalità. Non sarà mai, sottolineo mai, un campione.

Nella partita odierna raggiungono la sufficienza Meret, Insigne e Lozano. Tutti gli altri pessimi, fatta eccezione per Politano e Petagna, davvero imbarazzanti.

Buone feste e buon Natale a tutti.