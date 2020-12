Giampaolo: “Partita di orgoglio contro un grande Napoli"

Interviste23 Dicembre 2020Si Gonfia La Rete"È stata una partita di grande applicazione ed attaccamento. Io non mi rassegno perché il Toro ha i numeri per non stare lì" Marco Giampaolo, allenatore del Torino, ha parlato della prestazione dei suoi contro il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona.

“A me la squadra è piaciuta, stasera. Mi è piaciuto l'attaccamento e la passione. I ragazzi non si rassegnano all'attuale posizione di classifica. Abbiamo subito diverse situazioni, tutti si sarebbero arresi. Stasera, contro un grande Napoli, partita di grande applicazione ed attaccamento, orgogliosa. Esonero? Ci può stare perché la classifica è quella che è. Io non mi rassegno perché il Toro ha i numeri per non stare lì, per far meglio di ciò che abbiamo fatto fino ad oggi. I ragazzi hanno giocato, oggi, dimostrandomi rispetto. Siamo stati condannati da alcuni minuti di black-out in determinate partite, ma non abbiamo alibi. Ciò che conta è la partita di stasera. Cosa ci accade negli ultimi minuti? Oggi è stata una partita diversa rispetto a quelle del passato, perché Insigne si è inventato un gran gol. In passato sì, abbiamo sperperato ben 23 punti da situazioni di vantaggio. Però, la squadra c'è sempre stata. Abbiamo pagato a caro prezzo i momenti in cui non siamo stati capaci di gestire le difficoltà nella partita, ma non è questo il caso della partita di oggi. Izzo? L'abbraccio mi ha fatto piacere, come mi ha fatto piacere la prestazione della squadra. Questo mi fa capire che sono ancora credibile”.



