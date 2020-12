Gattuso: "Ci teniamo stretto questo punto"

Interviste23 Dicembre 2020Corriere dello Sport"Potevamo fare qualcosa in più ma bisogna anche capire come siamo arrivati: mancano giocatori importanti" "Siamo arrivati scarichi, stanchi. Lozano ha fatto un miracolo, ci mancano tanti giocatori. Ci teniamo stretto questo punto. Negli ultimi dieci giorni non abbiamo gestito bene, bisogna sempre inventarsi qualcosa. Quando si gioca ogni tre giorni per quattro mesi ci sta, adesso recuperiamo un po' di energie e guardiamo in avanti". Il capolavoro di Insigne in pieno recupero ha salvato il Napoli di Gattuso nell'1-1 contro il Torino allo Stadio Maradona. Il tecnico azzurro ha ‘lamentato' il notevole dispendio di energie fisiche: “La sentenza del Coni ci ha dato qualcosa in più? Non basta, bisogna avere le gambe, i muscoli pronti. In questo momento non ci siamo. Anche quello che è successo a me, da 10-12 giorni non sono me stesso - ha dichiarato a Sky Sport -. Faccio un appello a chi non riesce a guardarsi allo specchio: la vita è bella”.



