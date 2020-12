Insigne salva in extremis il Napoli

Cronaca 23 Dicembre 2020



Al vantaggio granata messo a segno a inizio ripresa da Izzo replica un gran gol del capitano azzurro nei minuti di recupero





Cronaca23 Dicembre 2020Corriere dello SportAl vantaggio granata messo a segno a inizio ripresa da Izzo replica un gran gol del capitano azzurro nei minuti di recupero Un gol di Insigne salva il Napoli dalla terza sconfitta di fila ma non risolve i problemi di Gattuso: un pareggio in extremis con il Torino non era proprio quello che ci si aspettava dagli azzurri, che erano chiamati al riscatto dopo i due ko con Inter e Lazio. Soprattutto perché il Napoli ha deluso ancora una volta: altra prestazione inguardabile dopo quella dell'Olimpico per una squadra in crisi di risultati ma anche di identità: non ha più personalità, non ha più carattere, non ha più voglia di combattere. A Milano con l'Inter aveva perso a testa alta, con la Lazio e stasera ha giocato in maniera imbarazzante. E, nonostante il punto di penalizzazione annullato e la partita da giocare con la Juve, arriva alla sosta di Natale fuori dalla zona Champions, staccato dalla Roma e sorpassato di nuovo dal Sassuolo. Una situazione che non fa assolutamente piacere al presidente De Laurentiis.



Napoli, una partita deludente

La serata allo stadio Maradona è stata veramente difficile per Gattuso, che non è riuscito a ritrovare il bandolo della matassa e che ora dovrà interrogarsi sugli errori fatti. Il Napoli è sceso in campo senza mordente, senza cattiveria, con il solito possesso palla lento e sterile che non porta mai a costruire niente di pericoloso davanti. Il Torino quasi non ha creduto ai suoi occhi, ha graziato Meret con Verdi, Belotti e Izzo e non ha mai sofferto dietro. Gli unici lampi di Zielinski nel primo tempo hanno fatto il solletico a Sirigu.



Insigne risponde a Izzo

L'infortunio di Demme (colpito duro da Belotti) ha ulteriormente complicato i piani del Napoli, che è stato beffato a inizio ripresa proprio dall'ex Izzo, che ha trovato il vantaggio con una girata sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Gattuso ha provato a ribaltare la squadra con Lozano, Fabian, Mario Rui e il redivivo Llorente, ma non è riuscito a dare una scossa alla squadra. Il lampo che ha evitato la sconfitta è arrivato in pieno recupero, quando una sponda di Zielinski ha liberato in area Insigne, come al solito abile a colpire con il suo destro a giro. Un punto che evita la sconfitta ma non guarisce il Napoli: la nottata di Gattuso non è passata.

(pasquale salvione)



