Cronaca22 Dicembre 2020SSC NapoliDiretti dal fischietto romano gli azzurri hanno ottenuto 16 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte Dopo lo sfortunato Napoli-Milan dello scorso novembre, torna a Napoli Paolo Valeri, il fischietto di roma che dirigerà anche l'ultima casalinga del 2020 della squadra di Gattuso. Per la sfida degli azzurri con il Torino mercoledì ci saranno Tolfo e Vecchi tra gli assistenti mentre il Var sarà diretto dall'arbitro Mariani, coadiuvato da Longo. Giua sarà il IV uomo.

Sono ventisette le partite dirette da Valeri con gli azzurri: 16 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, l'ultima proprio contro Ibrahimovic e Pioli a novembre. L'arbitro romano ha fischiato una volta anche il Torino in questa stagione, nella vittoria esterna in casa del Genoa.



