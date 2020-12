Napoli-Torino: i precedenti



Cronaca 22 Dicembre 2020 Fonte: SSC Napoli



Tra le mura amiche gli azzurri vincenti n 28 casi su 65





Cronaca22 Dicembre 2020SSC NapoliTra le mura amiche gli azzurri vincenti n 28 casi su 65

Sarà la sfida numero 133 tra Napoli e Torino in Serie A. E' la 67esima edizione in casa azzurra.



Questi i 65 precedenti interni: 28 successi Napoli, 30 pareggi, 8 vittorie Torino.



Ultima vittoria del Napoli in casa contro il Torinoin Serie A:



29 febbraio 2020 – Napoli – Torino 2-1



Ultimo pareggio del Napoli in casa contro il Torino in Serie A:



17 febbraio 2019 – Napoli – Torino 0-0



Ultima sconfitta del Napoli in casa contro il Torinoin Serie A:



17 maggio 2009 – Napoli – Torino 1-2