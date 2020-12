De Laurentiis su Twitter: "Il Napoli segue sempre le regole"

Interviste22 Dicembre 2020SSC Napoli"Viviamo in un Paese dove chi rispetta le leggi non può essere condannato" "Siamo felici. Viviamo in un Paese dove chi rispetta le leggi non può essere condannato. E il Napoli segue sempre le regole". Questo il tweet del Presidente Aurelio De Laurentiis in seguito alla decisione del Collegio di Garanzia del Coni in merito alla gara Juventus-Napoli.



