Grassani: "Una sentenza storica"

Interviste 22 Dicembre 2020 Fonte: ll Mattino



"Tutti ci davano per perdenti mentre il CONI ci ha dato ragione con un verdetto secco ed inappellabile"





Interviste22 Dicembre 2020ll Mattino"Tutti ci davano per perdenti mentre il CONI ci ha dato ragione con un verdetto secco ed inappellabile" «È una sentenza storica, il terzo grado ha ribaltato i precedenti due». Così Mattia Grassani, legale del Napoli, ha commentato il ricorso del club vinto al CONI contro la Juventus. «È un risultato di grande giustizia, che ristabilisce il principio per cui le partite vanno giocate sul campo. Non si può rischiare la salute per giocare una partita di calcio. Tutti ci davano per perdenti mentre il CONI ci ha dato ragione con un verdetto secco ed inappellabile».



«De Laurentiis era molto felice, anche perchè vincere al terzo ed ultimo grado di giudizio da una sensazione enorme» ha detto Grassani a Radio Kiss Kiss. «Abbiamo capito di aver vinto quando anche la Procura Generale del CONI ha mosso critiche alle sentenze di primo e secondo grado della FIGC. Il CONI ha trovato delle falle, già evidenziate da noi. Ecco perchè abbiamo iniziato a credere ad una vittoria che poi è di fatto arrivata. Questa è una sentenza storica, che farà giurisprudenza, che sovverte un pregiudizio, ossia che il Napoli dovesse perdere con la Juventus senza giocare. E invece la gara si giocherà, vinca il migliore». Ma quando si potrà giocare Juventus-Napoli? «Non ne abbiamo parlato. Al CONI c'era una tensione altissima e palpabile, eravamo concentrati solo sull'udienza. Il dato temporale di quando si giocherà Juventus-Napoli passa in secondo piano: la soddisfazione principale è aver portato a casa il risultato».



«È una sentenza storica, il terzo grado ha ribaltato i precedenti due». Così Mattia Grassani, legale del Napoli, ha commentato il ricorso del club vinto al CONI contro la Juventus. «È un risultato di grande giustizia, che ristabilisce il principio per cui le partite vanno giocate sul campo. Non si può rischiare la salute per giocare una partita di calcio. Tutti ci davano per perdenti mentre il CONI ci ha dato ragione con un verdetto secco ed inappellabile».«De Laurentiis era molto felice, anche perchè vincere al terzo ed ultimo grado di giudizio da una sensazione enorme» ha detto Grassani a Radio Kiss Kiss. «Abbiamo capito di aver vinto quando anche la Procura Generale del CONI ha mosso critiche alle sentenze di primo e secondo grado della FIGC. Il CONI ha trovato delle falle, già evidenziate da noi. Ecco perchè abbiamo iniziato a credere ad una vittoria che poi è di fatto arrivata. Questa è una sentenza storica, che farà giurisprudenza, che sovverte un pregiudizio, ossia che il Napoli dovesse perdere con la Juventus senza giocare. E invece la gara si giocherà, vinca il migliore». Ma quando si potrà giocare Juventus-Napoli? «Non ne abbiamo parlato. Al CONI c'era una tensione altissima e palpabile, eravamo concentrati solo sull'udienza. Il dato temporale di quando si giocherà Juventus-Napoli passa in secondo piano: la soddisfazione principale è aver portato a casa il risultato».