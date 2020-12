Juve-Napoli, accolto il ricorso

Cronaca 22 Dicembre 2020 Fonte: Sky



Dopo l'udienza al CONI, il Collegio di Garanzia si è pronunciato accogliendo il ricorso della società azzurra





Cronaca22 Dicembre 2020SkyDopo l'udienza al CONI, il Collegio di Garanzia si è pronunciato accogliendo il ricorso della società azzurra Annullato senza rinvio. E' questa la formula con la quale il Collegio di Garanzia ha accolto il ricorso del Napoli contro la Figc e le sentenze che infliggevano lo 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione al club partenopeo per non essersi presentatoa Torino per la gara con la Juve dello scorso 4 ottobre. La decisione di fatto cancella il risultato a tavolino e il punto di penalizzazione alla squadra di Gattuso, che dunque sale a quota 24 punti raggiungendo la Roma al quarto posto. Come conseguenza, inoltre, la Juve perde i 3 punti della vittoria a tavolino, scivolando anche lei a 24 in attesa di recuperare la partita contro il Napoli.



Ricorso accolto, l'esultanza dei giocatori del Napoli

I giocatori del Napoli hanno appreso del successo del ricorso del club al collegio del Coni sul match con la Juventus mentre si trovavano allo stadio Maradona. I calciatori azzurri avevano finito da poco l'allenamento quando è stata comunicata la notizia dell'annullamento del punto di penalizzazione e la decisione di far giocare la sfida con i bianconeri: nello spogliatoio è partita un'esultanza di tutto il gruppo.



Serie A, la nuova classifica dopo la sentenza

Milan 31

Inter 30

Napoli 24 (1 gara in meno)

Juventus 24 (1 gara in meno)

Roma 24

Sassuolo 23

Atalanta 21



Annullato senza rinvio. E' questa la formula con la quale il Collegio di Garanzia ha accolto il ricorso del Napoli contro la Figc e le sentenze che infliggevano lo 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione al club partenopeo per non essersi presentatoa Torino per la gara con la Juve dello scorso 4 ottobre. La decisione di fatto cancella il risultato a tavolino e il punto di penalizzazione alla squadra di Gattuso, che dunque sale a quota 24 punti raggiungendo la Roma al quarto posto. Come conseguenza, inoltre, la Juve perde i 3 punti della vittoria a tavolino, scivolando anche lei a 24 in attesa di recuperare la partita contro il Napoli.Ricorso accolto, l'esultanza dei giocatori del NapoliI giocatori del Napoli hanno appreso del successo del ricorso del club al collegio del Coni sul match con la Juventus mentre si trovavano allo stadio Maradona. I calciatori azzurri avevano finito da poco l'allenamento quando è stata comunicata la notizia dell'annullamento del punto di penalizzazione e la decisione di far giocare la sfida con i bianconeri: nello spogliatoio è partita un'esultanza di tutto il gruppo.Serie A, la nuova classifica dopo la sentenzaMilan 31Inter 30Napoli 24 (1 gara in meno)Juventus 24 (1 gara in meno)Roma 24Sassuolo 23Atalanta 21